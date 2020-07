Coronavirus 25 luglio: salgono contagi, stabili i morti (Di sabato 25 luglio 2020) I dati del Coronavirus in Italia oggi 25 luglio, Regione per Regione e complessivo: salgono contagi, stabili i morti, giù le terapie intensive. Anche oggi esattamente come ieri ci sono 5 morti per Coronavirus in Italia, divisi in quattro Regioni. In generale, il dato dei contagiati sale di una ventina di unità: 252 ieri e … Leggi su viagginews

