Camici Lombardia, “Fontana sapeva della fornitura fin dall’inizio”. Quando l’affare saltò, provò a rimborsare il cognato usando soldi in Svizzera frutto di voluntary disclosure (Di sabato 25 luglio 2020) “Frode in pubbliche forniture”. È questa l’accusa con la quale, in concorso con il cognato, Andrea Dini, che gestisce la Dama spa, e il dg dimissionario di Aria Spa (la Centrale acquisti regionale), Filippo Bongiovanni, la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nell’inchiesta sulla fornitura di Camici durante l’emergenza coronavirus resa pubblica da due inchieste di Report e del Fatto Quotidiano. E al centro delle verifiche dei pm dell’aggiunto Maurizio Romanelli e della Guardia di Finanza c’è proprio il ruolo svolto dal governatore che, fino al 7 giugno, si era dichiarato estraneo alla procedura: “Non ne sapevo nulla e non sono mai intervenuto in ... Leggi su ilfattoquotidiano

