Calciomercato – Inter continua il sogno Messi per il 2021: affare non così impossibile (Di sabato 25 luglio 2020) L’Inter culla il sogna Messi Non poi così impossibile vedere Messi con la maglia dell’Inter. L’argentino stuzzica i desideri di mercato nerazzurro non per la stagione 2020/2021, ma per la 2021/2022 quando Leo può lasciare il Barcellona a zero. Si perché nel contratto della Pulce c’è una clausola che gli permette di lasciare i blaugrana gratis con un preavviso al 31 maggio. Ed ecco allora che le voci di un suo futuro in nerazzurro si fanno più insistenti, da quando suo padre ha trasferito la sua residenza a Milano e “magari lavorerà per portare il figlio all’Inter tra un anno, quando potrebbe liberarsi a costo zero”, spiega la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. ... Leggi su intermagazine

