Calasso e i libri da buttare (Di sabato 25 luglio 2020) Roberto Calasso è un fuoriclasse. Con mano certa guida la casa editrice Adelphi combinando raffinatezza e fatturato, impreziosisce opere difficili con risvolti accattivanti, sa scrivere saggi sulle zone impervie del sapere. Il suo ultimo libro si intitola “Come ordinare una biblioteca”.Calasso è un irredimibile adorniano e diffida della cultura massificata: la sua ambizione non è andare ospite a “Domenica in” per conversare con Mara Venier della rovina dell’antico regno di Kasch. Lo snobismo di Calasso è quello liberale di Elena Croce, il mio snobismo è sicuramente più rusticano, ma non amiamo le stesse cose: i menu turistici, le minestre riscaldate, la melassa, i vini annacquati. Qualcuno accusa l’Adelphi di fomentare, in realtà, un dozzinale snobismo ... Leggi su huffingtonpost

C’è una poesia di Franco Buffoni, Vittorio Sereni ballava benissimo, che si chiude con un verso isolato ed ellittico, un periodo secco: «Ordinando per collane la propria libreria». Prima di questo ger ...

Elon si alzò dalla tavola con fatica. Come se il pollo alle mandorle, preso poco prima dal cinese sotto casa, fosse diventato nel vuoto della sua pancia un elefante. Vado a dormire, disse alzando lo s ...

