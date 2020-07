Cagliari-Udinese, i convocati di Luca Gotti: out Teodorczyk (Di sabato 25 luglio 2020) L’Udinese, reduce dal sorprendete successo ottenuto contro la Juventus, è ad un passo dalla salvezza e, nella trasferta di Cagliari di domani, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, potrebbe definitivamente chiudere il discorso. In vista del match il tecnico bianconero Luca Gotti ha diramato la lista dei convocati, tra i quali non figura Teodorczyk, oltre ai lungodegenti Mangragora e Prodl. Ecco tutti gli uomini a disposizione della squadra friulana. Portieri: Musso, Nicolas, Perisan; Difensori: Samir, Nuytinck, Ter Avest, Stryger Larsen, Becao, Mazzolo, Zeegelaar, De Maio; Centrocampisti: Fofana, De Paul, Walace, Sema, Ballarini, Palumbo, Lirussi; Attaccanti: Okaka; Lasagna, Nestorovski, Oviszach, Compagnon. Leggi su sportface

