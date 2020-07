Back to back Quartararo, è ancora in pole position in Andalusia! Vinales si mangia… le gomme [TEMPI] (Di sabato 25 luglio 2020) Concluse le 4 sessioni di prove libere, sul circuito di Jerez vanno in scena le qualifiche del Gp dell’Andalusia. Nemmeno il tempo di iniziare che subito nei minuti iniziali del Q1 c’è subito il primo colpo di scena: Marc Marquez scende dalla moto dopo nemmeno un giro e torna mestamente nel box. Dopo una mattinata intera passata a lottare, con i dolori del suo fisico e la sua ferrea forza di volontà che lo ha spinto a scendere in pista tra FP3 ed FP4, Marquez è costretto ad arrendersi a causa del forte dolore e ad optare per il ritiro. Non è ancora chiaro se il suo weekend sia finito qui. Un’eventuale recupero in ottica titolo, partendo praticamente con due gare di ritardo, sarà adesso molto complicato. Complicato come il tentativo di rimonta al quale sarà chiamato Andrea Dovizioso. Il pilota Ducati ... Leggi su sportfair

