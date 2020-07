Arrestato comandante carabinieri di Cassano delle Murge, sottrae refurtiva e depista indagini (Di sabato 25 luglio 2020) Arrestato comandante carabinieri di Cassano delle Murge. Secondo l’accusa, dopo la scoperta del bottino di un furto avvenuto tra le province di Bari e Taranto, il maresciallo avrebbe deciso di tenere per sé parte della refurtiva senza riconsegnarla ai proprietari cercando poi anche di sviare le indagini quando ha capito che i colleghi stavano indagando sull’accaduto. Arrestato il comandante dei carabinieri della stazione di Cassano delle Murge, nella città metropolitana di Bari, su ordine della magistratura, con le accuse di essersi intascato parte della refurtiva di un colpo e di aver poi ... Leggi su limemagazine.eu

fanpage : ?? Dopo i fatti di Piacenza, un'altra brutta vicenda colpisce l'Arma dei Carabinieri - fattoquotidiano : Arrestato il comandante di una stazione dei carabinieri nel Barese: “Fece sparire cisterna durante un sequestro e p… - SebTheSituation : @matteosalvinimi Continuiamo a sostenere che sono pochi? - fastenseat : @red_mask9 Aggiungi quelli di #Firenze e anche questi - Giovanna2810194 : RT @Giovanna2810194: @fanpage @BeppeGiulietti Ricordiamo che lo hanno arrestato carabinieri stessi,uomini seri non disonorati come questo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato comandante

Roma, 25 lug 12:33 - (Agenzia Nova) - Le accuse nei confronti dei carabinieri arrestati a Piacenza "sono pesantissime". Lo osserva su Facebook il ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione inter ...MURISENGO – I Carabinieri di Murisengo, coordinati dal Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile di Casale Salvatore Puglisi, hanno arrestato una coppia di 62 e 60 anni per atti persecutori in conco ...