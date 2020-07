Ambra Angiolini in versione regina: “equilibrio sopra la follia” (Di sabato 25 luglio 2020) La splendida Ambra Angiolini condivide un nuovo scatto che fra impazzire i suoi tanti fan e follower su Instagram: in versione regina, bellissima con la corona Ambra Angiolini (fonte foto: Instagram, @Ambraofficial)Volto noto e amato dal folto e nutrito pubblico che la segue con costanza e passione anche su Instagram, la bella Ambra Angiolini condivide un nuovo scatto molto particolare in cui ad esplodere sono la sua bellezza e il suo fascino: pioggia di like e commenti dolci per lei. Dopo quel gioco di trasparenze e vedo non vedo mostrato in precedenza con la vittoria, per così dire, di un bel primo premio, ecco che il post che arriva in questa occasione risulta essere invece un po’ diverso. Andando ... Leggi su chenews

Anna Foglietta è la madrina del Festival di Venezia. La 77esima edizione vedrà l’attrice protagonista a partire dal 2 settembre 2020. Anna Foglietta madrina del Festival di Venezia La bravissima attri ...

Francesco Renga molto ingrassato, il cantante mostra il pancione al mare -Foto

Francesco Renga si gode una vacanza con la compagna e viene paparazzato sullo yacht, dove non si mostra una forma fisica perfetta. Francesco Renga è stato ripreso non in perfetta forma. Le foto sono u ...

