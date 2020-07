Alessandro Di Battista: “Salvini? Un personaggio molto sopravvalutato” (Di sabato 25 luglio 2020) ““Siamo stufi di queste indagini ad orologeria“. Così Salvini – uno degli uomini più banali, politicamente vili e conformisti d’Italia – ha appena commentato l’inchiesta che coinvolge il leghista Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia“. Inizia così il post su Facebook di Alessandro Di Battista, esponente del Movimento 5 stelle, a commento del comportamento del leader della Lega, Matteo Salvini. “L’inchiesta riguarda un appalto assegnato proprio da Regione Lombardia ad una società che produce camici e che appartiene al cognato di Fontana (la moglie di Fontana detiene il 10% della stessa società). L’ipotesi di reato è frode in pubbliche forniture” spiega Di Battista, “nell’attesa di capirci di più ... Leggi su sportface

