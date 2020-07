Ultime Notizie Roma del 24-07-2020 ore 15:10 (Di venerdì 24 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno è terminata l’esondazione del Seveso il Lambro i due fiumi che hanno inondato le strade di Milano a causa di un nubifragio che si è abbattuto sulla città Dalle prime ore del mattino altri temporali sono in arrivo altra pioggia intensa di sono verificate anche forti grandinate nella zona di Milano nei comuni della cintura nord della città in tutta la regione tromba d’aria nel Cremasco a Bresso la grandine ha causato danni alle auto parcheggiate si trovava sui balconi alberi e rami sono caduti su alcune linee ferroviarie parliamo di scuola ai concorsi vanno programmati so che molti precari vogliono il concorso e c’è un giudizio favorevole del Quirinale l’ho detto a Debora ministro dell’istruzione Lucia Azzolina in merito al ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - fanpage : Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, non le manda a dire - Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 nelle ultime 24 ore. Ieri se ne erano registrati 129. Le nuove #vittime sono… - comunetn : ?? Bilancio degli incidenti stradali del primo semestre 2020. A seguito della progressiva riapertura della circola… - scuolainforma : Precariato scuola ultime notizie, Azzolina nella bufera: ‘C’era una volta una sindacalista…’ -