Tuchel: “Atalanta? Non voglio parlarne. Neymar sta riacquisendo le sue capacità” (Di venerdì 24 luglio 2020) Ieri, alla vigilia della finale della Coupe de France contro Saint-Étienne, in programma questa sera alle 21:10 allo Stade de France, l’allenatore del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha commentato la sfida ai microfoni in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Solo Juan Bernat e Abdou Diallo non saranno con noi. Non voglio parlare di Atalanta, non è questo il tema. Per un club come il Paris Saint-Germain, è importante giocare le finali e vincere titoli. Anche Saint-Étienne sarà lì per vincere, questa sarà la nostra sfida. Dobbiamo fare un passo alla volta e non pensare a Lisbona. Giocare una finale è sempre una grande sfida perché c’è un’atmosfera speciale. Siamo qui per questo. Presentarsi a una conferenza stampa ... Leggi su alfredopedulla

