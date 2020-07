Tragedia sui binari, ex genero di Keith Richards muore investito dal treno. Era stato appena arrestato per molestie (Di venerdì 24 luglio 2020) Dominic Jennings, ex genero di Keith Richards, è morto dopo essere stato investito da un treno. L’incidente è avvenuto solo due giorni dopo l’arresto dell’ex genero del chitarrista dei Rolling Stones. Jenning è stato infatti accusato di molestie nei confronti di alcune bambine in un parco della città di Bognor Regis, nella contea del West Sussex, in Inghilterra. Jennings, 45 anni, era sposato con la figlia del chitarrista, Dandelion Angela. Due giorni dopo il suo arresto, l’uomo è stato investito da un treno sul binario ferroviario della stazione di Chichester. L’incidente, avvenuto alle 7 di ... Leggi su nonsolo.tv

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sui Bari, attraversa binari mentre passa il treno: muore 91enne investito dal Foggia-Lecce La Gazzetta del Mezzogiorno Si staccò il recinto e morì, condannato il gestore del parco

Una donna di 84 anni aveva perso la vita tre anni fa mentre raccoglieva le more nell’area verde a Castagnetola MASSA. Si era appoggiata alla recinzione di legno del parco di Castagnetola per raccogli ...

Tragedia in casa: bambina di quindici mesi uccisa dal pitbull dei nonni

Bambina di poco più di un anno sbranata dal cane dei notti negli Stati Uniti: troppo gravi le ferite, inutile la corsa in ospedale Bambina di quindici mesi uccisa dal cane dei nonni. Grande tragedia n ...

