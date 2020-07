Tragedia durante vacanza tra amiche a Mykonos: jeep cade in un burrone, la 18enne Carlotta muore sul colpo (Di venerdì 24 luglio 2020) Dramma sull’isola di Mykonos, in Grecia. Una giovanissima perugina – Carlotta Martellini, 18 anni – si trovava su una delle più note isole greche assieme ad un gruppo di amiche per passare una vacanza da sogno quando è rimasta coinvolta in un drammatico incidente. Le giovani – che sarebbero dovute rientrare oggi in Italia – … L'articolo Tragedia durante vacanza tra amiche a Mykonos: jeep cade in un burrone, la 18enne Carlotta muore sul colpo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

franca46267564 : @vivisantoro77 Dissento; ieri Ilaria Cucchi durante la trasmissione inonda ha dimostrato ancora una volta l’equilib… - lucc_mich : @Zancolupenterzo @AlexAlfaRomeo @veneto_ Guarda lo stesso a Garda nel we... e anche li pienone. Ma durante la setti… - ValerioPece : @MatteoMainardi Voi radicali (e tu sei un militante) siete i perdenti della storia. Quelli che volevano far abortir… - vivereosimo : Istituita la Giornata della Memoria per le vittime del Covid Rossini, Giuliodori, Parisse (M5S): “doveroso onorare… - _DAGOSPIA_ : TRAGEDIA A GORIZIA: MUORE A 12 ANNI PRECIPITANDO IN UN POZZO DURANTE UNA CACCIA AL TESORO -