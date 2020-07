Termoli, press-tour al femminile: il report del 24 luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) Termoli - Giornata al mare e in porto a Termoli per le giornaliste del tour al femminile appartenenti a varie testate nazionali che si occupano di turismo: Tgcom24, Mediaset,, touring Club Italiano, Bartu mensile cartaceo e on-line, Quotidiano Nazionale che raggruppa Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino, Thetravelglobe.it e Sensidelviaggio.it. Il ... Leggi su molisenews24

molisenews24 : Termoli, press-tour al femminile: il report del 24 luglio - Termolinet : Al via il Press-Tour al femminile. Prima giornata:il gruppo di giornaliste sarà a #Termoli, in #spiaggia e, nel pom… - AntoneSalvatore : Press-tour alla scoperta di #Termoli - Notizie - Molise - - zazoomblog : Termoli al via un press tour tutto al femminile per promuovere le bellezze del litorale - #Termoli #press #tutto… - CorriereQ : Press-tour alla scoperta di Termoli -