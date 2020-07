Tennis, ufficiale: cancellati tutti i tornei Atp e Wta in Cina, anche le Finals (Di venerdì 24 luglio 2020) Arriva l’ufficialità circa una notizia inevitabile vista la situazione sanitaria a livello mondiale. L’Atp e la Wta hanno annunciato l’annullamento di tutti i tornei di Tennis che si sarebbero dovuti disputare in Cina nel 2020: dunque cancellati il Masters 1000 di Shanghai, l’Atp 500 di Pechino, i 250 di Chengdu e Zhuhai, e soprattutto le Wta Finals 200. La direttiva arriva dall’amministrazione generale dello sport in Cina, ne prende atto il Tennis che dunque annulla le trasferte cinesi in questa annata orribile a livello sanitario per via dell’emergenza coronavirus. Il presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi commenta così questa decisione sofferta: “Il nostro approccio nella gestione di questa ... Leggi su sportface

