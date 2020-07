Spaccio e forze dell’ordine, a Piacenza non è la prima volta: nel 2013 arrestati 6 poliziotti (Di venerdì 24 luglio 2020) PIACENZA – Non e’ uno scenario del tutto inedito quello scoperchiato dall’inchiesta “Odysseus” della Procura di Piacenza sui Carabinieri infedeli della caserma Levante. Nel 2013, sempre nella citta’ emiliana, era stato sradicato un traffico di cocaina e prostituzione in cui erano stati arrestati anche sei agenti della Questura. Leggi su dire

virginiaraggi : Condannati 20 esponenti del clan Casamonica per spaccio droga in diversi quartieri di Roma. Nella nostra città non… - giusepp80039000 : RT @virginiaraggi: Condannati 20 esponenti del clan Casamonica per spaccio droga in diversi quartieri di Roma. Nella nostra città non deve… - milena_vireca : RT @virginiaraggi: Condannati 20 esponenti del clan Casamonica per spaccio droga in diversi quartieri di Roma. Nella nostra città non deve… - paradisoa1 : RT @RobertoRenga: Ho fatto cronaca nera, lavorando fianco a fianco con agenti e carabinieri. Ora mi sorprendo e mi arrabbio quando leggo di… - BarbaFroid : @notav_info A #torino #malamovida #spaccio ma mancano le forze di polizia. Trattativa Stato-mafia??? #Ndranghetav -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio forze Carabinieri arrestati per spaccio, l'ossessione di Salvini: "Che non sia una scusa per disarmare le forze dell'ordine" Globalist.it San Cesario: in casa una centrale di spaccio, arrestato

Un 42enne del luogo dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Hashish e marjuana in quantità trovata dai Carabinieri Era già noto alle forze dell'ordine che ieri lo ...

Irregolare sul territorio italiano 'colleziona' denunce dal 2015: 36enne espulso dall'Italia

Un 36enne albanese, V.K., da quando è arrivato in Italia nel 2015, dalla frontiera di Bari, ha accumulato un curriculum criminale di prim’ordine. Si è stabilito in Toscana, privilegiando la zona di Em ...

Un 42enne del luogo dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Hashish e marjuana in quantità trovata dai Carabinieri Era già noto alle forze dell'ordine che ieri lo ...Un 36enne albanese, V.K., da quando è arrivato in Italia nel 2015, dalla frontiera di Bari, ha accumulato un curriculum criminale di prim’ordine. Si è stabilito in Toscana, privilegiando la zona di Em ...