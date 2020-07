Scuola, c'è la data ufficiale. Azzolina firma l'ordinanza (Di venerdì 24 luglio 2020) La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 dal giorno 14 settembre 2020. La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale.Le Regioni adotteranno, poi, le determinazioni di propria competenza in materia di calendario scolastico, ferma restando la necessità di effettuare almeno duecento giorni di lezione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Confermato lo svolgimento, a decorrere dal 1° settembre 2020, delle attività di integrazione e recupero degli ... Leggi su huffingtonpost

caritas_milano : 'Il mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola' Talmud Rapporto Istat: Italia fanalino di coda in Euro… - AzzolinaLucia : Con l’ok allo scostamento di bilancio approvato in Cdm, investiamo altri 1,3 miliardi di euro sulla scuola, arrivan… - CarloStagnaro : Il commissario #Arcuri vuole, in tre settimane, l'equivalente della produzione nazionale di cinque anni di #banchi… - laletterae : RT @HMQueenBee: Ci hanno detto (including but not limited to): - di andare a scuola scaglionati - di raddoppiare le lezioni erogate - di u… - ophveli : La scuola è importante, la salute lo è di più. Uno non augura il male e si spera che non accada mai nulla ma bisogn… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola è La scuola in crash (24/07/2020) Vita Scuola, c'è la data ufficiale. Azzolina firma l'ordinanza

La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 dal giorno 14 settembre 2020. La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le ...

Inizio della scuola il 14 settembre, il ministro Azzolina ha firmato oggi l’ordinanza

La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 dal giorno 14 settembre 2020. La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le scu ...

La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 dal giorno 14 settembre 2020. La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le ...La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 dal giorno 14 settembre 2020. La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le scu ...