Scarpa d’oro, si ferma Cristiano Ronaldo: Immobile insegue Lewandowski (Di venerdì 24 luglio 2020) Continua la lotta per la Scarpa d’oro in Italia tra Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile. L’asse portoghese, rimasto a secco nella gara contro l’Udinese si è fermato a quota 30 gol favorendo l’attaccante laziale che grazie alla rete messa a segno ieri sera nella vittoria contro il Cagliari, è salito a quota 31 gol in campionato (superando Ronaldo in Serie A) e mettendo nel mirino Robert Lewandowski. L’attaccante polacco nella classifica dei bomber d’Europa è fermo a 68 punti con la Bundesliga però che ha calato il sipario, subito dopo Immobile con 62 punti con Ronaldo terzo fermo a 60. I due attaccanti della Serie A però hanno ancora tre gare a disposizione per ... Leggi su alfredopedulla

BeeLucyC : @Il_Mago_KK @juvemyheart @8cycling No guarda che non lo fa e non lo vuole fare manco a 1 cm, deve essere fresco per… - infoitsport : Scarpa d'Oro, Cristiano Ronaldo si ferma. Immobile insegue Lewandowski - SkySport : Scarpa d'Oro 2020, la classifica provvisoria - sportli26181512 : #Lazio, Immobile sempre più da record. E che feeling con Luis Alberto: Il bomber biancoceleste è tornato a segnare… - Dalla_SerieA : Scarpa d'Oro, Cristiano Ronaldo si ferma. Immobile insegue Lewandowski - -

Ultime Notizie dalla rete : Scarpa d’oro Maddaloni, il prof. Antonio Pagliaro, lo storico del “Giordano Bruno” va in pensione: Auguri l'eco di caserta