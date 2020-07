Regionali Campania: l’ex sindaco grillino molla Fdi e va con la Lega (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuarto (Na) – L’ex sindaco grillino di Quarto Rosa Capuozzo sarebbe vicina al passaggio nella Lega di Matteo Salvini. Dopo la trattativa fallita con Fratelli d’Italia, la Capuozzo sarebbe in lizza per un posto nella lista del Carroccio in Campania. L’accordo sembrerebbe quasi chiuso. A breve l’annuncio. L'articolo Regionali Campania: l’ex sindaco grillino molla Fdi e va con la Lega proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

fattoquotidiano : IL RITORNO DEI VOLTAGABBANA Si salvi chi più. Campania, Toscana, Puglia: alla vigilia delle urne si moltiplicano i… - Ettore_Rosato : Napoli, abbiamo presentato il simbolo di @ItaliaViva alle regionali in Campania, con tanti amici @MichelaRostan… - Noiconsalvini : Regionali: Salvini, manderemo De Luca a fare spalla a Crozza - liviofiorillo : RT @fsnews_it: Trenitalia e pendolari a confronto in #Campania: al centro dell’incontro la nuova app, il contingentamento sui treni region… - fsnews_it : Trenitalia e pendolari a confronto in #Campania: al centro dell’incontro la nuova app, il contingentamento sui tre… -