Piacenza, carabinieri piangono dopo l’arresto:”Non immaginavano di arrivare a questo punto” (Di venerdì 24 luglio 2020) Piacenza, carabinieri piangono dopo l’arresto:”Non immaginavano di arrivare a questo punto”. Gli inquirenti si aspettano che alcuni degli arrestati collaborino con le indagini Sono scoppiati in lacrime i carabinieri della caserma Levante quando all’alba di mercoledì scorso i finanzieri piacentini li hanno prelevati per portarli in prigione. “Vieni con noi”. “Dove?”. “In galera”. “Ma come … L'articolo Piacenza, carabinieri piangono dopo l’arresto:”Non immaginavano di arrivare a questo punto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

