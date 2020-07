Pasticcio Autostrade: scelte Governo spaventano gli investitori internazionali (Di venerdì 24 luglio 2020) Una scelta che però rischia di minare la credibilità dell’Italia, proprio nel momento in cui questa è ai massimi in seguito alla vittoria di Conte sul Recovery Fund. E già qualche gestore da Londra protesta per la soluzione del dossier Autostrade, che rischia di mettere in fuga gli investitori internazionali, diffidenti nei confronti di una gestione pubblico-privata e preoccupati dal cambio di passo a “soli” 20 anni dalla privatizzazione. Come noto, gli investimenti in infrastrutture sono tipicamente di lunga durata e la remunerazione avviene n un arco temporale molto lungo. Criticata anche la soluzione di un investimento diretto di CDP in ASPI, meglio lasciare la questione in mano al mercato, attraverso uno spin-ff di ASPI ed il ... Leggi su quifinanza

