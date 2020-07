Omicidio Attanasio, il morto imputato per un agguato (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aveva l’obbligo di firma a Latina e cinque giorni fa aveva chiesto di tornare a Napoli per andare a trovare la sua famiglia alle Case Nuove. Ma Salvatore Attanasio, 42 anni, ha avuto un litigio con qualcuno, e dopo una scazzottata di cuoi portava i segni, ha rimediato quindici coltellate che gli sono risultate fatali. Inutile il trasporto all’ospedale Vecchio Pellegini dove l’uomo è arrivato cadavere. Non è un Omicidio di camorra ma è maturato in contesti criminali: secondo fonti investigati Attanasio era pronto a crearsi spazio nel mondo dei traffici di droga. Attanasio in passato è stato sotto processo per il cosiddetto Omicidio di Halloween, avvenuto a Napoli il primo novembre 2011, in via Luigi ... Leggi su anteprima24

cronacacampania : Omicidio a Napoli, la vittima è Salvatore Attanasio: coinvolto nell’agguato di Halloween - wam_the : Napoli, sangue nella notte: ucciso con 14 coltellate - NapoliToday : #Cronaca Omicidio nel cuore di Napoli, 42enne trovato in una pozza di sangue dai passanti - Attanasio_88 : @fedesene @Corriere @BeppeSala Chicca sai quante cose sarebbe bello, che uno della lotta continua, il gruppazzo di… - Attanasio_88 : @repubblica L'ex lotta continua Luigi ha detto che non c'è nessuna ragione di aver paura del migrante infetto, rest… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Attanasio Omicidio Attanasio, il morto imputato per un agguato anteprima24.it Napoli, uomo ucciso con tre coltellate al cuore (VIDEO)

NAPOLI – E’ morto con tre coltellate al cuore Salvatore Attanasio, 42enne già noto alle forze dell’ordine, giunto in disperate condizioni all’ospedale dei Pellegrini di Napoli dove è spirato a causa d ...

Omicidio nella notte a Napoli, ucciso con 14 coltellate: era in un lago di sangue

Un uomo di 42 anni e’ stato ucciso a coltellate la scorsa notte a Napoli. La vittima, Salvatore Attanasio, e’ stato trovato a terra da alcuni passanti, in via Manso, in una pozza di sangue che lo hann ...

NAPOLI – E’ morto con tre coltellate al cuore Salvatore Attanasio, 42enne già noto alle forze dell’ordine, giunto in disperate condizioni all’ospedale dei Pellegrini di Napoli dove è spirato a causa d ...Un uomo di 42 anni e’ stato ucciso a coltellate la scorsa notte a Napoli. La vittima, Salvatore Attanasio, e’ stato trovato a terra da alcuni passanti, in via Manso, in una pozza di sangue che lo hann ...