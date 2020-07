Multa strisce blu nulla, quando in zona non c’è il parcheggio gratis (Di venerdì 24 luglio 2020) Multa strisce blu nulla se in zona non c’è l’alternativa alla sosta auto gratis, lo spiega la Corte di Cassazione in una recente sentenza. Una bella notizia per gli automobilisti che lottano per un parcheggio e disperati si occupa il parcheggio con strisce blu senza pagare. Inevitabile la Multa, ma in alcuni casi non deve essere pagata. La Multa è impugnabile ricorrendo al Giudica di Pace o al Prefetto. Multa strisce blu nulla se non c’è in zona un parcheggio con strisce bianche La Corte di Cassazione ha chiarito un principio importante: nelle zone dove ci sono parcheggi a ... Leggi su notizieora

La Cassazione spiega che, nelle aree urbane, dev’esserci un’alternanza di aree di sosta a pagamento e libere. Laddove manchi, l’amministrazione deve giustificare questa scelta. Quante volte ti sarà ca ...

