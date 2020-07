MotoGP, Alex Marquez: “Possiamo migliorare e tenere un altro passo in questo fine settimana” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Sarà interessante vedere quanto possiamo migliorare in questo fine settimana, già al pomeriggio in condizioni di gara siamo riusciti a fare un buon passo“. Lo ha dichiarato Alex Marquez al termine del venerdì di prove libere del Gran Premio di Andalusia di MotoGP. Il pilota della Honda ufficiale non ha brillato nelle prime due sessioni e dovrà fare qualcosa di meglio domani per accedere al Q2: “Sono sicuro al 100% che domani possiamo tenere un altro passo. Domani sarà un giorno importante per noi – aggiunge il rookie spagnolo al sito ufficiale della Honda – per andare direttamente al Q2 avrò bisogno di un tempo sotto ... Leggi su sportface

