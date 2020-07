Meteo PROSSIMA SETTIMANA: confermato il CALDO AFRICANO, ma con qualche ECCEZIONE. Aggiornamenti (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano - SITUAZIONE - Dopo il transito di un fronte freddo di origine atlantica, foriero di nubifragi, temporali e grandinate al Nord e su parte del Centro nella giornata di venerdì e di residui rovesci nelle prime ore di sabato lungo il medio e basso versante adriatico, domenica l'alta pressione tornerà gradualmente a consolidarsi sull'Italia, ripristinando condizioni di generale stabilità atmosferica e un ampio e preminente soleggiamento, inframezzato solo da annuvolamenti cumuliformi e locali acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e nelle aree interne appenniniche, in un contesto termico senza particolari eccessi. VERSO UN DECISO RINFORZO DELL'ANTICICLONE - Nei primi giorni della nuova SETTIMANA, una circolazione depressionaria in approfondimento tra le Isole britanniche, il Mare del Nord e la Scandinavia occidentale incentiverà un ... Leggi su abruzzo24ore.tv

