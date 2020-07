Le pagelle del Frosinone – Dionisi irritante, la difesa fa acqua (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFrosinone – Sconfitta pesante per il Frosinone che sperava di blindare i play off ed è invece sopraffatto dal Benevento che si impone allo Stirpe col punteggio di 3-2. Le pagelle dei gialloazzurri: Bardi 5: Bravo a intervenire su Sau e a negargli il gol nella ripresa, ma la serata resta profondamente negativa. Brighenti 6: Si toglie la soddisfazione del gol che vale il momentaneo 1-1 in una serata difficile per il reparto difensivo gialloazzurro. Szyminski 5: Il suo errore spiana la strada a Di Serio in occasione del vantaggio giallorosso. Krajnc 5: Serata difficile anche per lui. Ha a che fare con Sau e Kragl che non gli danno scampo. Salvi 5: Mai pericoloso e distratto in fase difensiva. (76′ Tribuzzi s.v.) Gori 5: In difficoltà nella gestione della palla e ... Leggi su anteprima24

infoitsport : SPAL-Roma 1-6 - Le pagelle del match - Pox_News_Italy : @ElenaInvernizzi @Karm3nB @Luca_Mussati Non ci saranno le pagelle: ci sarà la classifica finale del campionato di c… - panorama_it : Antonella Elia scopre un presunto tradimento di parte del fidanzato Pietro Delle Piane, che viene attaccato da Mani… - JumpStartMotori : LE NOSTRE *PAGELLE* DEL GP DI SPAGNA 2020???? #AndaluciaGP #SkyMotori @MotoGP @SkySportMotoGP - nicolafilippi : @DondiegoSospeso @juventusfc @pfarchetti @Inter @Alex_Cavasinni Se interpellati risponderebbero che erano già state… -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle del Le pagelle del Crotone - Messias su tutti, Cuomo e Jankovic sotto tono TUTTO mercato WEB Pagelle Cosenza-Pisa 2-1: voti, tabellino e ammonizioni Serie B 2019/2020

Il tabellino di Cosenza-Pisa 2-1, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Si decide nel recupero il match dello stadio San Vito-Gigi Marulla. Nel primo tempo ...

Live Milan-Atalanta 1-1 Primo tempo tra la magia di Calhanoglu e il pari di Zapata

I rossoneri non vincono 4 gare consecutive in campionato dal termine della scorsa stagione, quando nelle ultime giornate conquistarono 12 punti sconfiggendo in serie Bologna, Fiorentina, Frosinone e S ...

Il tabellino di Cosenza-Pisa 2-1, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Si decide nel recupero il match dello stadio San Vito-Gigi Marulla. Nel primo tempo ...I rossoneri non vincono 4 gare consecutive in campionato dal termine della scorsa stagione, quando nelle ultime giornate conquistarono 12 punti sconfiggendo in serie Bologna, Fiorentina, Frosinone e S ...