Il futuro dell’irrigazione sarà nelle risorse idriche ingegnerizzate? (Di venerdì 24 luglio 2020) Nasce l’ “acqua su misura” per le necessità irrigue dell’agricoltura, in crescita a causa dei cambiamenti climatici: è questa la nuova frontiera dell’innovazione, indicata dall’ANBI per l’utilizzo delle acque reflue dagli impianti di depurazione urbana. “L’acqua affinata – precisa Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – è il prodotto di un ciclo industriale e può quindi essere calibrata sulle necessità dell’utente finale, cioè l’imprenditore agricolo. I costi di tale processo, però, non possono gravare sui bilanci delle aziende rurali e, pertanto, servono investimenti per la realizzazione di reti ed infrastrutture compatibili con gli attuali ... Leggi su meteoweb.eu

