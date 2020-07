Gioco d’azzardo: per il Bingo un ruolo di nicchia (Di venerdì 24 luglio 2020) Giochi: per il Bingo un ruolo di nicchia, ma con una capacità occupazionale elevata e un’offerta in sicurezza secondo una ricerca Eurispes Per lunghe settimane, a causa della pandemia, la fruizione del Gioco pubblico si è ridotta all’acquisto dei Gratta e Vinci. L’unico segmento che non ha risentito dei provvedimenti restrittivi è quello del Gioco… L'articolo Gioco d’azzardo: per il Bingo un ruolo di nicchia Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

