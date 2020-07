Fregene, 12enne rischia di annegare: salvato dal cane bagnino (Di venerdì 24 luglio 2020) Fregene, lo scorso 21 luglio un bambino di 12 anni ha rischiato di annegare per un crampo al polpaccio. Il fatto, accaduto presso lo stabilimento balneare del Ministero della Difesa, si è concluso positivamente grazie al tempestivo intervento dell’assistente bagnanti Deborah Cappelletti e del suo cane da salvataggio, Axel. Entrambi in possesso del brevetto della Fin, la ragazza ed il suo fido compagno non sono nuovi ad episodi di questo genere, prestano infatti soccorso stabile presso lo stabilimento balneare suddetto. Fregene, 12enne rischia di annegare: salvato dal cane bagnino su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

