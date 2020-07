Formula 1 2020, il calendario delle gare aggiornato, con Imola e Mugello (Di venerdì 24 luglio 2020) Con l’aggiunta di Imola, Portogallo e Nurburgring salgono a tredici le gare di Formula 1 confermate nel calendario della stravolta stagione 2020. La notizia dell’ufficializzazione di un Gran Premio a Imola nel calendario di Formula 1 del 2020 ha generato entusiasmo tra i numerosi appassionati di sport motoristici in Italia. Sarà la terza corsa di F1 che si svolgerà in Italia quest’anno, dopo la conferma di Monza il prossimo 6 settembre e l’ingresso di un Gran Premio al Mugello, la settimana seguente. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna, in programma il 1° novembre a Imola, è al momento l’ultima corsa in programma nel ... Leggi su bloglive

