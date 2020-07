Europa, Gentiloni: segnali di ripresa ma resta “enorme incertezza” (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – L’accordo sul Recoveryu fund è “senza precedenti”, ma adesso l’Europa e i singoli Paesi sono attesi da momenti difficili, in quanto “dobbiamo essere consapevoli della difficoltà in cui ci troviamo. La situazione economica legata alla pandemia è tuttora caratterizzata da un’incertezza enorme. Non abbiamo chiara la prospettiva del prossimo autunno”. Lo ha detto il Commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, nel corso di un’iniziativa in videoconferenza promossa da Symbola. “Abbiamo un livello di diffusione della pandemia, soprattutto nelle Americhe, molto pesante – ha detto – e una situazione economica che fa sì che paradossalmente, per quanto l’attività sia in ripresa, tra i consumatori e le ... Leggi su quifinanza

