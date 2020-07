Eni: Versalis sigla il closing per acquisizione 40% Finproject (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos) – Versalis ha acquisito dal fondo Vei Capital il 40% di Finproject, società attiva nella produzione di compounds reticolabili e termoplastici e nello stampaggio di prodotti per il settore calzaturiero e manufatti in materiali ultraleggeri. La società chimica di Eni entra così nel settore delle applicazioni di polimeri formulati ad alta prestazione ed estende il suo posizionamento verso business più resilienti alla volatilità dello scenario della chimica.“Siamo veramente soddisfatti di aver concluso questa operazione strategica con una realtà italiana di valore come Finproject ‘ ha dichiarato Daniele Ferrari, amministratore delegato di Versalis) ‘ sono numerosissime le opportunità che ci vedranno impegnati insieme ... Leggi su calcioweb.eu

