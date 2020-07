Dalla caserma degli orrori nuovi gravi elementi: eppure 2 anni fa quei carabinieri furono premiati (Di venerdì 24 luglio 2020) Oggi due militari - considerati marginali rispetto agli altri 4 colleghi - hanno risposto alle domande del gip. Interrogati anche alcuni informatori e pusher su fatti antecedenti al 2017. Domani sarà ... Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : Mentre Lamorgese non riesce a controllare decine di immigrati che scappano dai centri di accoglienza, dove c’è la L… - RaiNews : Dieci carabinieri sottoposti a misure cautelari, di cui sei arrestati, e la caserma sequestrata dalla magistratura - Antongiulio2 : RT @Antonella_Soldo: E se la vicenda della caserma Levante di Piacenza fosse l'occasione per parlare di una riforma seria delle politiche p… - vitti2173 : RT @Monicanpl: Due anni fa la menzione speciale per i risultati ottenuti dalla caserma Levante - AglieglieEnne2 : RT @Antonella_Soldo: E se la vicenda della caserma Levante di Piacenza fosse l'occasione per parlare di una riforma seria delle politiche p… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla caserma Dalla caserma di Piacenza si riapra il dibattito sulle droghe L'HuffPost Piacenza: Carabinieri arrestati, ‘Il negro picchiato un po’ da tutti’

“Ieri mi sono fatto male… ho preso un piccolo strappo… perché ho corso dietro a un negro”. Così Giuseppe Montella, uno dei carabinieri arrestati a Piacenza nell’ambito dell’inchiesta Odysseus, raccont ...

Carabinieri Piacenza, azzerata la catena di comando provinciale. Gli arrestati davanti al gip

rep Approfondimento Piacenza, Montella l'appuntato che viveva come un re dal nostro inviato FABIO TONACCI I tre non ... Carabinieri Piacenza, nel 2018 menzione speciale per i risultati della caserma ...

“Ieri mi sono fatto male… ho preso un piccolo strappo… perché ho corso dietro a un negro”. Così Giuseppe Montella, uno dei carabinieri arrestati a Piacenza nell’ambito dell’inchiesta Odysseus, raccont ...rep Approfondimento Piacenza, Montella l'appuntato che viveva come un re dal nostro inviato FABIO TONACCI I tre non ... Carabinieri Piacenza, nel 2018 menzione speciale per i risultati della caserma ...