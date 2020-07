Cosa succede intanto nel mondo (Di venerdì 24 luglio 2020) La Cina ordina la chiusura del consolato statunitense di Chengdu, il presidente turco Erdoğan partecipa alla prima preghiera islamica a Santa Sofia da 86 anni, il giornalista curdo Boochani ottiene asilo politico in Nuova Zelanda. Leggi Leggi su internazionale

LaStampa : Salta l’accordo sulla Brexit, ecco cosa succede - Stellaa89883345 : @_sunflower0_0 Ma hahah che cosa succede aiuto #MariaApriLaBusta - saryxs87 : RT @ilrisolutoreIT: Gualtieri ci fa sapere che siamo senza euri in Cassa... E senza euri in Cassa che succede? Cosa salterà prima? Gli s… - guido110170 : RT @ilrisolutoreIT: Gualtieri ci fa sapere che siamo senza euri in Cassa... E senza euri in Cassa che succede? Cosa salterà prima? Gli s… - _gryffindorteam : @FutureNYorker Oddio. Ed è uscita fuori solo ora la cosa? Ma adesso cosa succede? Cioè la mail nel dark web cosa provoca? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Errori nella domanda per il contributo a fondo perduto, ecco cosa succede Agenda Digitale Cosa succede intanto nel mondo

Il 24 luglio la Cina ha ordinato lachiusura del consolato statunitense di Chengdu, in risposta alla decisione di Washington di chiudere il consolato cinese di Houston, al centro di operazioni di spion ...

Il Parlamento Europeo bloccherà l’accordo fra i leader europei?

I principali gruppi politici hanno criticato la scarsa ambizione e i tagli al bilancio pluriennale, minacciando di mettere il veto: una cosa mai successa nella storia In una risoluzione votata ieri a ...

Il 24 luglio la Cina ha ordinato lachiusura del consolato statunitense di Chengdu, in risposta alla decisione di Washington di chiudere il consolato cinese di Houston, al centro di operazioni di spion ...I principali gruppi politici hanno criticato la scarsa ambizione e i tagli al bilancio pluriennale, minacciando di mettere il veto: una cosa mai successa nella storia In una risoluzione votata ieri a ...