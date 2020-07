Cassa integrazione, Loy (Inps): “Mancano tra 400mila e 800mila pagamenti”. Per l’istituto solo 65mila non hanno ricevuto nulla (Di venerdì 24 luglio 2020) “Con intensità diverse mancano da 400 a 800mila pagamenti, alcuni sono più recenti da fare mentre altri sono invece incancreniti”. E’ la stima di Gugliemo Loy, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza Inps, su quante persone stanno ancora attendendo il versamento della Cassa integrazione per effetto dei ritardi dovuti al grandissimo numero di aziende che hanno chiesto gli ammortizzatori durante l’emergenza Covid. Ancora oggi sui numeri non c’è chiarezza, perché stando agli ultimi dati ufficiali dell’istituto – pubblicati giovedì – “sulla base delle domande regolarmente presentate i lavoratori che non hanno ricevuto almeno un pagamento al 20 luglio sono 65.270, per la ... Leggi su ilfattoquotidiano

