Cassa Centrale Banca, AD Mario Sartori: “I nostri numeri dimostrano solidità a garanzia per Soci e Clienti” (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – “In questi mesi molto difficili tutto il Gruppo ha dimostrato una grandissima capacità di reazione. I nostri numeri dimostrano che siamo solidi e stabili e questo è di garanzia per i nostri Soci e per i nostri Clienti. Una condizione che è fondamentale, insieme all’impegno e alla vicinanza ai Territori delle nostre Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Raiffeisenkassen, per poter sostenere con determinazione le nostre economie, le nostre imprese e le nostre famiglie”. Commenta così l’Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca, Mario Sartori, il primo bilancio consolidato di Gruppo 2019 che registra un ... Leggi su quifinanza

