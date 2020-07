Brocchi: "Ibrahimovic al Monza? Chi non lo vorrebbe" (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA - "Se il Monza ha mai pensato a Zlatan Ibrahimovic ? Noi non ci nascondiamo mai quando diciamo le cose. È stato, lo è e lo sarà sempre. La società lo ama. Noi lo volevamo, lo vogliamo e lo ... Leggi su corrieredellosport

MilanPress_it : Le parole di #Brocchi su #Ibrahimovic - sportli26181512 : Brocchi: 'Ibrahimovic al Monza? Chi non lo vorrebbe': Il tecnico dei brianzoli in merito alla voci sullo svedese de… - MilanLiveIT : #Ibrahimovic al #Monza di Galliani e Berlusconi? La verità svelata da mister #Brocchi ?? ??#MercatoMilan - sportface2016 : #Monza - #Brocchi parla della suggestione #Ibrahimovic -

Ultime Notizie dalla rete : Brocchi Ibrahimovic

Christian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della promozione in Serie B della squadra lombarda e del sogno di allenare Zlatan Ibrahimovic. IBRAHIMOVIC E MERCATO – «Ga ...Continuano a circolare le voci che vorrebbero Zlatan Ibrahimovic al Monza nella prossima stagione, pronto a riabbracciare i vecchi dirigenti Berlusconi e Galliani. Una news che però non trova grandi c ...