Brescia in Serie B, Cellino: “E’ stata un’agonia. Balotelli? Colpe al 50%”. E sul futuro di Tonali… (Di venerdì 24 luglio 2020) "Sono distrutto, mi creda. Ma non per il verdetto. Questa stagione è stata un’agonia senza fine, non vedevo l’ora che finisse questo campionato".Non nasconde la delusione il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino. Con la sconfitta per 3-1 subita mercoledì sera a Lecce, infatti, il Brescia è retrocesso matematicamente in Serie B con tre giornate di anticipo. Un duro colpo per l'imprenditore originario di Cagliari, espressosi ai microfoni del "Corriere di Brescia", per analizzare la complicata stagione vissuta dal Brescia."Io sono un combattente, non nego però che ci sia stanchezza e qualche ammaccatura. Ho sbagliato io, prendo le mie responsabilità. Ho sottovalutato dei rischi sin dalla scorsa estate. Questo è un mio fallimento ... Leggi su mediagol

