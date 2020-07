Bimbo caduto nel pozzo: nomi degli indagati entro lunedì (Di venerdì 24 luglio 2020) “E’ in corso l’attività di individuazione di soggetti eventualmente responsabili: una fase che richiederà tempo, in quanto presuppone attenta analisi delle testimonianze e della documentazione. Per il momento il fascicolo è ancora a carico di ignoti, ma per assicurare le garanzie difensive di chi potrebbe essere coinvolto, procederemo all’iscrizione di eventuali persone indagate verosimilmente tra la giornata di domani e quella di lunedì”. Lo ha riferito all’ANSA la sostituta procuratrice di Gorizia Laura Collini in merito all’inchiesta sulla morte del bambino caduto in un pozzo del parco Coronini Cronberg. “Dobbiamo ancora ricevere l’esito di numerosi accertamenti affidati alla Polizia giudiziaria – ha aggiunto – c’è già ... Leggi su udine20

dantecorneli : RT @monster_chonja: questa roba è assurda. Morto il tredicenne caduto in un pozzo al Parco Coronini di Gorizia durante il centro estivo… - Avvenire_Nei : Tragedia. Il dolore di Gorizia per la morte di Stefano, caduto in un pozzo a 12 anni - infoitinterno : Come è morto Stefano, il bimbo di 12 anni caduto in un pozzo: la botola non ha retto il suo peso - fanpage : Come è morto Stefano, il bimbo di 12 anni caduto in un pozzo: la botola non ha retto il suo peso - EmanueleBacche1 : RT @il_piccolo: +++ Purtroppo non c'è stato niente da fare: è morto il 12enne caduto nel pozzo al Parco Coronini di #Gorizia. Fatale la cad… -