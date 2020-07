Bellingham al Dortmund a 17 anni: Birmingham ritira la maglia e i tifosi insorgono (Di venerdì 24 luglio 2020) Il trasferimento del centrocampista inglese 17enne Jude Bellingham dal Birmingham City al Borussia Dortmund ha sollevato un nugolo di polemiche tra i tifosi della squadra britannica. Il problema non riguarda l’operazione di mercato in sé, ma la decisione della società del presidente Carson Yeung di ritirare la maglia numero 22 del ragazzo per rendergli omaggio. I supporter dei Blues stanno protestando vivacemente sui social network, ritenendo esagerato questo gesto celebrativo nei confronti di un ragazzo che ha sì mostrato di avere del talento, ma di certo non rappresenta una delle bandiere né una leggenda del Birmingham. Bellingham viene già considerato come uno degli astri nascenti del ... Leggi su sport.periodicodaily

