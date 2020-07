Arisa ammette: “L’ho fatto, ma me ne sono pentita” (Di venerdì 24 luglio 2020) Arisa contro la perfezione: si è pentita del ritocco alle labbra Arisa lo ha finalmente ammesso dopo circa un anno che le viene posta sempre la stessa domanda. Ha ceduto al ritocchino estetico alle labbra, lo ha fatto a favore della perfezione, per il mondo social e per corrispondere al prototipo Instagram. Proprio come dice nel brano Sincerità, Arisa mostra di essere una delle persone più leali e sincere nel mondo dello spettacolo. Ha un rapporto esclusivo con i suoi fan, così come anche con i social. Dice tutto ciò che pensa, condivide tutto con i suoi follower, ma allo stesso tempo sa metterli al loro posto quando è il caso. Nessun filtro nemmeno nelle interviste, durante le quali spesso si scoprono grosse verità. Arisa: i social e la società di ... Leggi su kontrokultura

Arisa senza freni: "Sui social? Se mi scappa un rutto non mi nascondo"

Non la ferma più nessuno: Arisa è tornata più carica e naturale che mai. Sui social network Rosalba Pippa ha deciso di mostrarsi senza filtri e senza ritocchi per "sfidare il culto dell'apparire", ma ...

