Allenamento con i campioni | alle Naiadi Francesco Di Fulvio

Pescara - Dopo l'evento con Massimiliano Rosolino, le piscine Le Naiadi di Pescara si apprestano a ospitare un altro evento di rilievo, "Vieni ad allenarti con il Campione del Mondo". Nei giorni 31 luglio e 1 agosto si svolgerà infatti il Waterpolo Camp, riservato a ragazzi e ragazze nati tra 2006 e 2014. L'allenamento si svolgerà con il campione del mondo Francesco Di Fulvio e poi con Carlo Di Fulvio (Pescara Pallanuoto), Andrea Di Fulvio (Rari Nantes Florentia), Arnaldo Castelli, Francesca Colletta e tutti i tecnici del Pescara Pallanuoto. Francesco Di Fulvio, pescarese doc, pallanuotista italiano di assoluto rilievo, è attaccante della Pro Recco e della Nazionale Italiana. È campione del ...

