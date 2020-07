Alex Zanardi torna in terapia intensiva “condizioni instabili” i dettagli (Di venerdì 24 luglio 2020) Il mondo dello sport è in ansia dopo che Alex Zanardi è stato trasportato di nuovo in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, a causa di condizioni instabili. Lo ha riferito la direzione sanitaria dell’ospedale Valduce di Como, al quale fa capo la struttura di riabilitazione specialistica Villa Beretta di Costa Masnaga presso la quale si trovava il campione paraolimpico dal 21 luglio scorso. Alex era stato trasferito dal Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena nella struttura specialistica per iniziare il percorso di riabilitazione. Nota firmata da Claudio Zanon, direttore sanitario aziendale del Valduce “In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente ... Leggi su quotidianpost

repubblica : Alex Zanardi, la lotta per il risveglio nel silenzio. 'Ce la farà, è una tigre' [dal nostro inviato PAOLO BERIZZI]… - LiaCapizzi : Alex Zanardi trasferito da Villa Beretta al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Condizioni in… - fattoquotidiano : Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano: “Condizioni instabili” - pannabella56 : RT @rtl1025: ?? Alex #Zanardi è arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano, trasferito presso l'Irccs del gruppo San Donato dal centro di… - DIARIODEPORTES : Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano: "Condizioni instabili" -