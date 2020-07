A settembre gli stadi saranno riaperti ai tifosi, dice Spadafora (Di venerdì 24 luglio 2020) «A settembre tifosi di nuovo allo stadio». Lo ha annunciato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora in un’intervista rilasciata al Gr1 Rai. Il ministro ha anche sottolineato che ciò avverrà «nel rispetto delle necessarie precauzioni» e «se la curva epidemiologica ce lo consentirà». Spadafora ha poi specificato che la riapertura ai tifosi avverrà «ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima, ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore». Il ministro dello sport ha parlato anche della riforma dello sport. «Il mio auspicio è di portare la riforma all’ultimo Consiglio dei ministri prima della breve pausa che faremo a ... Leggi su linkiesta

