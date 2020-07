Uomini e Donne, Barbara De Santi vuole tornare nel programma: ‘Mi incuriosisce la formula mista’, poi su Temptation Island… (Di giovedì 23 luglio 2020) Barbara De Santi in una nuova intervista ha parlato del suo ritorno a Uomini e Donne e non solo. Ecco tutti i dettagli Uomini e Donne: Barbara De Santi pronta a tornare nel programma Abbiamo conosciuto Barbara De Santi nel trono over di Uomini e Donne. Dopo diverse relazioni, prima con Guido, poi con Antonio, con Davide e Bruno, la dama ha lasciato la trasmissione per un paio di anni perchè ha trovato un uomo al di fuori. La relazione, però, non è andata bene ed è tornata nel programma di Maria De Filippi. In questi anni non è cambiata, Barbara ha dimostrato il suo solito carattere ... Leggi su kontrokultura

