Tim Sweeney: la proprietà dei contenuti digitali dovrebbe essere 'indipendente da store e piattaforme' (Di giovedì 23 luglio 2020) Tim Sweeny, CEO di Epic Games, ritiene che la proprietà dei contenuti digitali debba essere "indipendente da negozi e piattaforme".Tim Sweeny, fondatore e CEO della società, crede che l'integrazione cross-store dei negozi digitali sia una buona idea, soprattutto se uno store dovesse chiudere, facendo perdere all'acquirente l'acquisto digitale.Sweeny afferma che Epic è impegnata a lavorare con altri store e riconosce la proprietà universale degli acquisti digitali.

Martedì, Epic Games e GOG hanno annunciato un accordo per integrare gli account Epic Games Store e Epic Games in GOG Galaxy 2.0, un hub centrale per raccogliere e lanciare qualsiasi gioco per PC che p ...