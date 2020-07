Serie C, la Sigi diventa proprietaria del Catania Calcio (Di giovedì 23 luglio 2020) La Sigi, Sport Investment Group Italia, questa mattina si è aggiudicata l’asta indetta dalla sezione fallimentare del Tribunale di Catania, acquisendo, di fatto, il club siciliano. Una mossa decisiva per il salvataggio della società e della sua matricola 1170. Sigi, ora, sarà costretta a pagare gli stipendi arretrati e i debiti pregressi, per poi procedere all’iscrizione del Catania alla Serie C. L’ormai ex presidente Antonio Pulvirenti, tra cinque giorni, lascerà il club dopo ben 16 anni, effettuando il passaggio ufficiale delle quote. Leggi su sportface

