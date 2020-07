Roma, 19enne violentata a Testaccio: “Mi ha trascinata in un vicolo e costretta a un rapporto orale” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Da qualche giorno mi faceva delle avances poi l’ho incontrato per strada, mi ha preso per un braccio e mi ha trascinata via”. È il racconto della 19enne che martedì 21 luglio ha subito una violenza sessuale in pieno giorno nel quartiere Testaccio di Roma. Ai carabinieri ha raccontato che l’uomo “si è abbassato i pantaloni” costringendola a “un rapporto orale” prima di tentare anche “un rapporto completo”. Un’esperienza drammatica per la giovane che solo gridando è riuscita a fuggire e salvarsi. A confermare l’accaduto anche il racconto di un testimone. Il molestatore sarebbe un dipendente del supermercato “Pewex” di via Nicola Zabaglia, un uomo di 50 anni che l’ha ... Leggi su tpi

