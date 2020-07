Rimborso 730 con contratto di lavoro in scadenza: quale sostituto d’imposta? (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Rimborso del 730 2020 avviene in base alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Fino allo scorso anno il Rimborso del credito derivante dal 730 arrivava al lavoratore dipendente nella busta paga di luglio (al massimo rateizzato in più buste paga se l’importo era consistente ma sempre a partire dal mese di luglio). Da quest’anno, essendo slittata la data di presentazione del 730 al 30 settembre per i rimborsi si deve tener conto della data di presentazione del modello. Rimborso 730 2020 Una lettrice scrive per chiedere: Buongiorno, Avrei bisogno di un’informazione circa il Rimborso del 730/2020. Ho un contratto con la scuola fino al 31 agosto 2020, entro quando devo inviare la dichiarazione dei redditi affinché mi vada nella busta paga di agosto ... Leggi su notizieora

