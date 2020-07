Res4Africa, le rinnovabili sono questione di diritti (Di giovedì 23 luglio 2020) Res4Africa: le rinnovabili sono (anche) una questione di diritti. L’associazione fa il punto sulle esigenze energetiche dei Paesi del continente Solo il 2% delle energie rinnovabili installate a livello mondiale negli ultimi dieci anni ha visto come protagonista l’Africa: il dato è contenuto in ‘Connecting the Dots. Why Only 2% of Global RE in Africa?’, sviluppato… L'articolo Res4Africa, le rinnovabili sono questione di diritti Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Nella ricerca, presentata oggi, si evidenzia che l’Africa è il continente che ha vissuto il minor sviluppo nel settore delle energie rinnovabili a livello mondiale (Europa 22%, Nord America 11%, Ameri ...

Roma, 12 lug 06:00 - (Agenzia Nova) - Negli ultimi dieci anni solamente il 2 per cento delle energie rinnovabili installate a livello mondiale vede come protagonista l’Africa. A spiegare i fattori che ...

